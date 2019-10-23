YPG'li hainleri bakın nasıl gösterdiler! Oyun üzerinden algı operasyonu

batı'nın YPG'ye bakış açısı oyunlara da yansımış durumda. Dünyanın en çok oynanan savaş oyunları arasında olan Call of Duty'nin yeni versiyonunda YPG'li teröristler ABD ile iş birliği yapan direniş militanları olarak lanse edildi.

TRT Haber'den Ali Burak Biber'in haberine göre; Türkiye'de de binlerce hayranı bulunan, oyun dünyasının kült yapımlarından biri olan Call of Duty - Modern Warfare'in yeni versiyonu satışa çıkmak için gün sayıyor. Ancak oyun, daha ilk detaylar ortaya çıktığı günden bu yana ağır eleştiri altında.

OYUN KARAKTERİ İÇİN YPG'Lİ TERÖRİSTİ SEÇTİLER



Los Angeles Times'a konuşan oyun yazarı Taylor Kurosaki, Call of Duty'e eski itibarını kazandıracak yeni versiyonda oyunculara Farah Karim adlı bir karakter üzerinden "bakış açısı kontrolü" sağladığını söylüyor.

Farah Kerim'in ise gerçek bir PKK/YPG'li kadın teröristten ilham alınarak ortaya çıktığından bahsediyor. Ayrıca terörist için sözde "adı duyulmamış kahraman" olarak söz ediyor. Tam sözü ise şöyle:

"Günümüzde savaşın başka bir tarafı var. Gerçek oluyor ve onu görmezden gelmek ya da üzerini örtmek berbat, korkunç bir ihmal gibi hissettirdi. Bu savaşlardaki kurbanlara ve adı duyulmamış kahramanlarına adaletsizlik yapmak olmazdı."

OYUN MU PROPAGANDA MI?

Bilinçaltı propaganda ve nefret söylemi oluşturacak birçok unsuru üzerinden bilim dünyasının tartışma konusu haline gelen Call of Duty, militanlığa ve savaşa özendiren içeriği ile kısıtlama getirilmesi gereken bir propaganda kampanyası olarak nitelendiriliyor.

Yeni versiyonu gerek gerçeğe yakın görüntüleri, 3 boyutlu imkanlarıyla gerekse eş zamanlı siyasi olaylarla ve farklı resmi unsurları dünya nüfusunun algısını yönlendirebilecek ve şekillendirebilecek iletişim ajanı gibi çalışabilecek.

YPG'Lİ TERÖRİST OYUN KARAKTERİ İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI



25 Ekim'de yayınlanacağı açıklanan oyundan YPG'li teröristin çıkartılması için de Change.org'da imza kampanyası başlatıldı.

Kampanya yazısında, "Ülkemizde yüzbinlerce masum insanın katili PKK/YPG terör örgütünü (PKK tüm dünyada terör örgütü listesinde ama maalesef ki YPG değil) dünyada en çok satan oyunlarından biri olan Call of Duty'de kahraman gibi gösterilmemesi için her Türk vatandaşını imza kampanyasına davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.