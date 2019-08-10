Trump'ın arkadaşı Jeffrey Epstein hücresinde ölü bulundu
ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın arkadaşı olarak bilinen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanıyordu. Epstein, hapishanededeki hücresinde ölü bulundu.
66 yaşındaki ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, New York'ta Federal Cezaevleri Bürosü tarafından işletilen Metropolitan Correctional Center'daki hücresinde intihar ederek yaşamına son verdiği bildirildi. Epstein'in, daha önce de intihara teşebbüs etmiş, 2 hafta önce hücresinde boynunda yara izleriyle baygın halde bulunmuştu.