Trump'ın arkadaşı Jeffrey Epstein hücresinde ölü bulundu

66 yaşındaki ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, New York'ta Federal Cezaevleri Bürosü tarafından işletilen Metropolitan Correctional Center'daki hücresinde intihar ederek yaşamına son verdiği bildirildi. Epstein'in, daha önce de intihara teşebbüs etmiş, 2 hafta önce hücresinde boynunda yara izleriyle baygın halde bulunmuştu.