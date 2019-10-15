Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9195
  • 6,5455
  • 281.597
  • 95257.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Son dakika... Trump: Pence ve Pompeo yarın Türkiye'ye gidecek

Son dakika... Trump: Pence ve Pompeo yarın Türkiye'ye gidecek

Son dakika... Trump: Pence ve Pompeo yarın Türkiye'ye gidecek

Son dakika... ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, son dakika bir açıklamada bulundu. Trump, pence ve Pompeo'nun Çarşamba günü Türkiye'ye gideceğini duyurdu. Beyaz Saray tarafında yapılan açıklamada ise Mike Pence'in Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

POMPEO VE PENCE SURİYE İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR 

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da "polislik" yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz. (Pence ve Pompeo'nun yer aldığı) Heyet ateşkes talep edecek. (Türkiye'ye) Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık." ifadelerini kullandı.

- Pence, Erdoğan ile görüşecek

Mike Pence'in basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pence'in, 17 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, Pence'in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Deniz Seki: Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var
Amine Gülşe'den Mesut Özil'e romantik kutlama
Kenan İmirzalıoğlu aşka geldi! Öve öve bitiremedi
Ünlü oyuncu mahkemeye koştu... 'Bana şiddet uyguluyor!'
<p>Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin sorgusunda çekilen videoyu, ´Terör örgütü PKK/PYD

Bakanlık Twitter´dan Paylaştı! Teslim Olan Teröristten İbretlik Sözler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu; 31 gözaltı

Baraj suyu çekilince insan kafatası ve kemikleri ortaya çıktı