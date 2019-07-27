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  3. Rusya'dan gözdağı! 'Başarıyla test edildi'

Rusya'dan gözdağı! 'Başarıyla test edildi'

Rusya'dan gözdağı! 'Başarıyla test edildi'

Rusya Savunma Bakanlığı, Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar poligonundan fırlatılan Topol kıtalararası balistik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Topol kıtalararası balistik füzesinin başarıyla test edildiğini açıkladı. Açıklamada, "26 Temmuz 2019 tarihinde, Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar Devlet Merkez Poligonu’ndan Stratejik Füze Kuvvetleri tarafından Topol kıtalararası balistik füzesi fırlatıldı" ifadeleri yer aldı. Savaş başlığının belirlenen hassasiyetle, Kazakistan'daki Sarı Şagan poligonundaki hedefi vurduğu aktarıldı.

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