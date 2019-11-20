Son dakika... Rusya'dan flaş açıklama! YPG'li teröristlerin çekilmesi tamamlandı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ve Moskov arasında varılan Soçi Mutabakatı'ndan sonra Suriye'nin kuzeyinde gelinen noktayı değerlendirdi.
Lavrov, YPG'li teröristlerin çekilmesinin neredeyse tamamlandığını, bazılarının hala bölgede olabileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı ayrıca "Ankara Moskova'ya yeni bir operasyon başlatma planı olmadığını söyledi" ifadesini kullandı.