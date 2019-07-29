Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6303
  • 6,2617
  • 255.95
  • 102908
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Son dakika... Rusya: Türkiye ile Suriye'deki hedeflere nokta atışı operasyonları düzenliyoruz

Son dakika... Rusya: Türkiye ile Suriye'deki hedeflere nokta atışı operasyonları düzenliyoruz

Son dakika... Rusya: Türkiye ile Suriye'deki hedeflere nokta atışı operasyonları düzenliyoruz

Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergei Rudskoy, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki teröristlerin ateş güçlerini yok etmek adına nokta atışı operasyonları düzenlediklerini söyledi.

Rus Genelkurmay yetkilisi Sergei Rudskoy, "Türk meslektaşlarımızın yardımıyla teröristlerin ateş güçlerinin, askeri araçlarının, silahlarının ve teçhizat depolarının yerlerini belirlemek ve bunlara nokta atışı operasyonları düzenlemek adına tedbirler almaktayız" dedi.

Rudskoy, birbuçuk ay içinde teröristlerin elinde bulunan tankların, ağır makinalı tüfeklerin ve çok sayıda deponun imha edildiği belirtildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ezgi'yi kızdıran anne ihmali
Aleyna Tilki'nin heykeli için hazırlıklar tamam
Hadise: Kadın sanatçıların arkasındayım
Amine'ye özel koruma
Rocky Balboa bu defa göçmen yetiştirecek

Şırnak´ta 6 teröristin öldürülme anı ilk kez yayınlandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sivaslı bıçak ustası yaptığı kurban bıçağıyla ağızları açık bıraktı!

Yok artık Şeyma Subaşı! İmza günü istekleri pes dedirtti