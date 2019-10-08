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  3. Son dakika: Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu

Son dakika: Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu

Son dakika: Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu

2019 Nobel Fizik Ödülü James Peebles ile Michel Mayor ve Didier Queloz'a verildi.

2019 yılı Nobel ödülü fizik alanında sahiplerini buldu. James Peebles, Michel Mayor ve Didieer Queloz ödüle layık görüldü.

2019 yılı Nobel fizik ödülüne layık görülen araştırmacılar belli oldu. Nobel Akademisi bu yıl ödülü iki ayrı dalda toplamda üç araştırmacıya vermeyi tercih etti.

Princeton Üniversitesi'nden Profesör James Peebles, fiziksel kozmoloji alanında yaptığı teorik keşifler nedeniyle ödüle layık görüldü. 

Ödülün diğer yarısını ise Cenevre Üniversitesi'nden Profesör Michel Mayor ve Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Didier Queloz, güneş sistemi dışında bulunan bir gezegenin, güneşe benzer bir yıldızın yörüngesine girmesine ilişkin keşifleri nedeniyle ödül aldı. 

(Ntv)

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