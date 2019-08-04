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  3. Başbakan'dan gençlere Türkiye tavsiyesi! 'Örneğiniz Türkiye olsun'

Başbakan'dan gençlere Türkiye tavsiyesi! 'Örneğiniz Türkiye olsun'

Başbakan'dan gençlere Türkiye tavsiyesi! 'Örneğiniz Türkiye olsun'

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ülkesinin büyümesine katkı sağlamak için gençlere Türkiye'de çalışıp tecrübe edinmeleri tavsiyesinde bulundu.

Malezya'nın bağımsızlık günü öncesi Melakka eyaletinde düzenlenen Ulusal Gün kutlamalarının açılışını yapan Başbakan Mahathir, şehir meydanında üniversite öğrencilerine seslendi. Mahathir, Batı'nın benimsediği yeni hayat tarzının ve değerlerin toplumları giderek yozlaştırdığını dile getirerek, "İçimizde bu hayat tarzını takip edenler var. Eğer Batı'nın değerlerini taklit edersek yeniden sömürge haline geliriz. Doğu'nun sahip olduğu değerlerle gurur duyun." dedi.

BUNU SAĞLAYAN TÜRK İNSANIDIR

Geçen ayki Türkiye ziyareti sırasında Türklerin çalışkanlığını takdirle gözlemlediğini belirten Mahathir, "Türkiye'deki kalkınma Malezya'dakinden daha iyi. Bunu sağlayan Türk insanıdır." diye konuştu.

GENÇ NESİL TÜRKİYE'YE GİTMELİ

Mahathir, Türkiye'nin sergilediği kalkınmanın Malezya için iyi bir örnek olduğunun altını çizerek, "Genç nesil Türkiye'ye gitmeli, Türkçeyi öğrenip 10 sene orada çalıştıktan sonra buraya dönmeli. Bu sayede Malezya'da değişimin yaşanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerden ülkeye ait her problemi kendi sorumlulukları olarak görmelerini temenni eden Mahathir, "Vatanseverlik ve aidiyet ruhu genç nesle yerleşmeli, çünkü onların karakteri gelecekte milletin karakterini yansıtacaktır." sözlerine yer verdi.

AA

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