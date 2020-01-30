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  3. Son dakika: İtalya'daki cruise gemisine coronavirüsü karantinası

Son dakika: İtalya'daki cruise gemisine coronavirüsü karantinası

Son dakika: İtalya'daki cruise gemisine coronavirüsü karantinası

AFP'de yer verilen son dakika haberine göre; İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi coronavirüsü nedeniyle karantinaya alındı. İtalya'da karantinaya alınan gemide 30 Türk yolcunun olduğu bilgisi geldi.

İtalya'da iki kişi de virüs riski görülmesi nedeniyle 6 bin kişilik cruise gemisi karantinaya alındı.

Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi coronavirüsü semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı. Çiftin coronavirüsü test işlemlerinin bitmesi bekleniyor.

 


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