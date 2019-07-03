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  3. İran'dan flaş 'zenginleştirilmiş uranyum' açıklaması

İran'dan flaş 'zenginleştirilmiş uranyum' açıklaması

İran'dan flaş 'zenginleştirilmiş uranyum' açıklaması

Cumhurbaşkanı Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67'ye çıkaracaklarını ilan etti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte uranyum zenginleştirmeye yeniden başlayacağını açıklayan İran, son tarihi verdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin 3,67'ye çıkacağını duyurdu.

Ruhani, anlaşmayı imzalayan P5+1 ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmesi halin de Tahran yönetiminin de anlaşmaya bağlı kalacağını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı, "ABD ve Avrupa'ya tavsiyemiz, müzaekere masasına dönmeleri" dedi.

İHA

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