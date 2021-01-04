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  • Son Dakika: İran Devrim Muhafızları, Güney Kore bayraklı bir tanker gemisine el koydu
04 Ocak 2021 Pazartesi 14:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika: İran Devrim Muhafızları, Güney Kore bayraklı bir tanker gemisine el koydu

Son Dakika: İran Devrim Muhafızları, Güney Kore bayraklı bir tanker gemisine el koydu

Son Dakika Haberleri.. İran Devrim Muhafızları, Güney Kore bayraklı bir tanker gemisine el koydu. Yapılan açıklamada, gemiye 'denize kimyasal atık boşalttığı' için el konulduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları, Güney Kore bayraklı bir tanker gemisine el koydu. Yapılan açıklamada, gemiye 'denize kimyasal atık boşalttığı' için el konulduğu belirtildi.

AFP News'te yer alan haberde Güney Kore bandıralı petrol tankerinin HANKUK CHEMI adını taşıdığı, İran Devrim Muhafızları tarafından durdurulduğu açıklandı.

Tahran yönetimi geminin İran karasularında durdurulduğunu açıkladı.

Geminin Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kimyasal madde taşıdığı ifade edildi.

Suudi Arabistan medyasında çıkan haberlere göre ise, tankerin taşıdığı kimyasal maddelere İran tarafından el konuldu. 

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