Son Dakika: İran Devrim Muhafızları, Güney Kore bayraklı bir tanker gemisine el koydu

İran Devrim Muhafızları, Güney Kore bayraklı bir tanker gemisine el koydu. Yapılan açıklamada, gemiye 'denize kimyasal atık boşalttığı' için el konulduğu belirtildi.

AFP News'te yer alan haberde Güney Kore bandıralı petrol tankerinin HANKUK CHEMI adını taşıdığı, İran Devrim Muhafızları tarafından durdurulduğu açıklandı.

Tahran yönetimi geminin İran karasularında durdurulduğunu açıkladı.

Geminin Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kimyasal madde taşıdığı ifade edildi.

Suudi Arabistan medyasında çıkan haberlere göre ise, tankerin taşıdığı kimyasal maddelere İran tarafından el konuldu.