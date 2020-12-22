Son dakika haberleri... Uzaylılarla ilgili dikkat çeken ifade: Eski CIA direktörü itiraf etti

Yıllarca tartışma konusu olan uzaylılarla ilgili ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Eski CIA direktörü John Brennan, UFO'larla ilgili bir soruya, "İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur" yanıtını verdi.

DHA'da yer alan habere göre, ABD’de Barack Obama yönetimi döneminde CIA Direktörlüğü yapan Brennan, katıldığı bir radyo programında soruları yanıtladı.

"TEDBİRSİZLİK OLUR"

Brennan, UFO’larla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, “İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur. Hayat farklı şekillerde tanımlanır. Tüm evrende başka bir yaşam formu olmadığına inanmanın biraz küstahça ve kibirli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ABD 'UFO' GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), daha önce 2004 ve 2015 yıllarında UFO’lara ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaşarak şu ifadelere yer vermişti:

"Bu görüntüleri, gerçek olup olmadığı veya bunlara benzer daha fazla görüntülerin olup olmadığına ilişkin yanlış anlaşılmaları gidermek için paylaşıyoruz. Görüntülerdeki hava olayı halen tarafımızdan ‘tanımlanamayan’ olarak nitelendiriliyor."