02 Ocak 2021 Cumartesi 21:49 | Son Güncelleme:
Son dakika haberleri... Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü
AA
Son Dakika Haberleri.. Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında 56 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 56 sivil yaşamını yitirdi.
AA'nın yerel basından aktardığı habere göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri teröristlerce silahlı saldırıya uğradı.
Olayda tamamı sivil 56 kişi yaşamın yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Saldırı İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulandı.
Bölgeye asker sevk edildiği öğrenildi.