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05 Aralık 2020 Cumartesi 08:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Kazakistan Rus aşısı Sputnik V üretecek

Son dakika haberleri... Kazakistan Rus aşısı Sputnik V üretecek
İHA

Rusya ile Kazakistan arasında Sputnik V aşısının uygulaması, üretilmesi ve aşının tescili konusunda anlaşma yapıldı.

Rusya ile Kazakistan arasında Sputnik V aşısının uygulanması, üretilmesi ve aşının tescili konusunda anlaşma yapıldı. Buna göre Kazakistan’a 2 milyon doz Sputnik V aşısının üretimi için malzeme gönderilecek, aşının Kazakistan’da tescil edilmesi ve dağıtımı ile ilgili de iş birliği yapılacak.

İHA'da yer alan habere göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ve Kazakistan Sağlık Bakanı Alexey Tsoy arasında Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı için anlaşma imzalandı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, imzalanan anlaşmaya göre Kazakistan'a 2 milyon doz Sputnik V aşısının üretimi için malzeme gönderilecek. Aynı zamanda aşının Kazakistan'da tescil edilmesi ve dağıtımı ile ilgili de iş birliği yapılacak.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev anlaşma imzalandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma ile ülke nüfusu, etkinliği kanıtlanan Sputnik V aşısına doğrudan ulaşabilecek. Yakında Kazakistan'da piyasaya sürülecek olan Sputnik V aşısının üretimi ve lojistik maliyetleri düşecek, kliniklere hızlı bir şekilde gönderilecek” dedi.

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