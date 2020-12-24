Son dakika haberleri... Kasım Süleymani ölüme böyle gitmiş: Suikast öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 3 Ocak'ta Irak'ta düzenlenen suikastla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünden yarım saat önceki anlar yayımlandı.

DHA'da yer alan habere göre, İran merkezli haber ajansı Tasnim, Süleymani’nin öldürülmeden yaklaşık yarım saat öncesine ait yayınladığı görüntüde, Kasım Süleymani’nin havalimanında uçaktan indiği ve binaya girdiği anlar yer aldı. Videoda ayrıca Süleymani'nin binadan çıkarak hava saldırısına hedef olan aracına bindiği anlar da görüldü.

Araçların otoyolda geçişi sırasında hava saldırısı anları da kameraya yansıdı.