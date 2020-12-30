30 Aralık 2020 Çarşamba 23:32 | Son Güncelleme:
Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte 26 binden fazla vaka tespit edildi
AA
Fransa'da yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durum açıklandı. Ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 26 bin 457 yeni vaka tespit edilirken, 304 kişi de hayatını kaybetti.
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 457 koronavirüs vakası kaydedildi.
AA'da yer alan habere göre, Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 304 kişi hayatını kaybetti.
Toplam can kaybı 64 bin 381'e çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 457 artışla 2 milyon 600 bin 498'e yükseldi.
Hastanelerde 2 bin 661'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 593 kişinin tedavisi sürüyor.
İyileşenlerin sayısı 1239 artışla 193 bin 45'e ulaştı.