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  • Son dakika haberleri... Ermenistan'da Paşinyan'a istifa etmesi için ültimatom verildi
05 Aralık 2020 Cumartesi 21:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Ermenistan'da Paşinyan'a istifa etmesi için ültimatom verildi

Son dakika haberleri... Ermenistan'da Paşinyan'a istifa etmesi için ültimatom verildi
AA

İşgalci Ermenistan'da muhalefet partileri, Başbakan Paşinyan'ın 8 Aralık'a kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri devam ediyor. Muhalefet partileri ise Paşinyan'a 8 Aralık'a kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

AA'da yer alan habere göre, başkent Erivan'da protestocular, Paşinyan'ın, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan gösterilerine bugün de devam etti.

Şehir merkezindeki Özgürlük Meydanı’nda bir araya gelen binlerce protestocu, Paşinyan'ı istifaya çağırdı.

Ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcileri de Paşinyan'ın 8 Aralık'a kadar istifa etmesi gerektiği, aksi takdirde ülkede "sivil itaatsizlik" eylemlerinin başlayacağı uyarısında bulundu.

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