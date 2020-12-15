15 Aralık 2020 Salı 22:38 | Son Güncelleme:
Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde son dakika deprem meydana geldi. AFAD, Yunanistan açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.48'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 126 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.