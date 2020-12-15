  • $7,8412
  • 9,5322
  • 466.609
  • 1395.4
  • Haberler
  • Dünya
  • Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem
15 Aralık 2020 Salı 22:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde son dakika deprem meydana geldi. AFAD, Yunanistan açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.48'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 126 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

<p>AB Liderler Zirvesi’nde geçtiğimiz günlerde Atina'yı hüsrana uğratan bir gelişme yaşanmıştı

'ABD yaptırım kararları 'Johnson Mektubu'nun bugünkü versiyonudur'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

TSK'ya ait eski kılıçlar ilk günkü haline getiriyor

Yılanın içinden çıkanlar görenleri şok etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.