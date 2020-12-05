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  • Son dakika haberleri... Brexit krizi sürüyor: AB ve İngiltere'den görüşmeleri durdurma kararı
05 Aralık 2020 Cumartesi 00:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Brexit krizi sürüyor: AB ve İngiltere'den görüşmeleri durdurma kararı

Son dakika haberleri... Brexit krizi sürüyor: AB ve İngiltere'den görüşmeleri durdurma kararı
İHA

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Brexit ticaret görüşmeleri, "anlaşma koşulları" nedeniyle askıya alındı.

İngiltere ve AB, Brexit konusunda anlaşma koşulları üzerinde uzlaşılamadığı için görüşmelerin askıya alındığını duyurdu.

İHA'da yer alan habere göre, İngiltere’nin başkenti Londra’da bir hafta süren yoğun Brexit müzakerelerinin ardından AB’nin baş müzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere’nin AB danışmanı David Frost anlaşma koşulları üzerinde uzlaşılamadığı için görüşmelerin "duraklatıldığını" söyledi.

Frost ve Barnier yaptıkları ortak bir açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Cumartesi öğleden sonra durumu tartışacağını söyledi.

İngiltere ve AB arasında devlet yardımları, balıkçılık ve yönetim kurallarındaki değişiklikler, müzakerelerde kilit tartışma noktaları olurken, her iki tarafın "anlaşma kuralları" konusunda uzlaşamamaları görüşmelerin duraklatılmasına neden oldu. İngiltere Başbakanlık Ofisi bugün, AB ile Brexit sonrası ticaret anlaşmasına varmak için görüşmelerin "çok zor bir noktada" olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü, hükümetin "anlaşmaya varmak için çok çalışmaya kararlı olduğunu, ancak İngiltere’nin kontrolünü elinden alan bir anlaşmaya" katılamayacağını vurguladı.

Resmi olarak 1 Şubat’ta AB’den ayrılan İngiltere, AB ile 31 Aralık’a kadar ticari anlaşmaya varamazsa her iki taraf Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre ticaret yaparak ithalatta karşılıklı vergi uygulayacak.

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