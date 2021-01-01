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  • Son dakika haberleri... ABD'den F-35 kararı: Askıya alındı
01 Ocak 2021 Cuma 21:05 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... ABD'den F-35 kararı: Askıya alındı

Son dakika haberleri... ABD'den F-35 kararı: Askıya alındı
DHA

ABD Savunma Bakanlığı, teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldı.

ABD Savunma Bakanlığı, teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya alarak, düşük hızlı seri üretime geçtiğini duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre, ABD’de Pentagon’un teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldığı, düşük hızlı seri üretime geçme kararı aldığı belirtildi.

Yaklaşık 398 milyar dolarlık F-35 programında bu kararı verme nedeninin teknik sorunlar ve koronavirüs (Kovid-19) pandemisi olduğu ifade edildi.

Öte yandan 2020 yılında Lockheed Martin şirketinin savaş jetlerini üretme yüzdesinin 8 gerilediği bildirildi.

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