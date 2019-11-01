ABD'de korkunç olay! Yılan yetiştiren kadını piton öldürdü!
ABD’nin Indiana Eyaletinde yılan yetiştiren bir kadının, boynuna dolanan pitonla ölü tespit edildiği bildirildi.
WLFI televizyonunun haberine göre, olay Oxford şehrinde meydana geldi. Indiana eyalet polisi, 36 yaşındaki Laura Hurst’ü evinde ölü buldu. Kadının boynuna, 2.5 metre uzunluğunda Ağlı Piton yılanı dolanmıştı.
Kadının evinde toplamda 140 yılan tespit edildi.
Polis, kadının yılan tarafından öldürüldüğünü tahmin ediyor.
Yarın yapılan otopsinin, kadının ölüm nedenine netlik kazandırması bekleniyor.