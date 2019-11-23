Ünlü oyuncu Jane Galloway Heitz hayatını kaybetti
Big Bang Theory, Grey's Anatomy ve Prison Break gibi pek çok yapımda rol alan oyuncu Jane Galloway Heitz yaşamını yitirdi
Jane Galloway Heitz, 78 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncunun ölüm haberini ailesi duyurdu. Acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Oyuncunun cenaze töreninin 30 Kasım’da, Illinois’da gerçekleştirileceği açıklandı.
JANE GALLOWAY HEITZ'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
2009-2015- Glee (Dizi)
2013- Blood Shot
2013- Save Me (Dizi)
2013- Legit (Dizi)
2012- Utanmaz (Dizi)
2011- Circling the Drain
2010- Hawthorne (Dizi)
2009- Kanıt Peşinde (Dizi)
2009- The Big Bang Theory ((Dizi
2008- The Cleaner (Dizi)
2008- Miss Guided (Dizi)
2007- Moonlight (Dizi)
2007- Monk (Dizi)
2007- Side Order of Life (Dizi)
2007- Code Blue
2007- Katilimi tanıyorum
2005- Without a Trace (Dizi)
2005- Büyük Kaçış (Dizi)
2005 - Grey's Anatomy (Dizi)
2004 - ER (Dizi)
2004 - Asylum
2003- Normal
2001- Çılgın konuklar
2001- Madison
2000- Early Edition (Dizi)
1999- The Straight Story
1993- Welcome to the Max