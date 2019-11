Ünlü oyuncu Jane Galloway Heitz hayatını kaybetti

Jane Galloway Heitz, 78 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncunun ölüm haberini ailesi duyurdu. Acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Oyuncunun cenaze töreninin 30 Kasım’da, Illinois’da gerçekleştirileceği açıklandı.

JANE GALLOWAY HEITZ'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER



2009-2015- Glee (Dizi)

2013- Blood Shot

2013- Save Me (Dizi)

2013- Legit (Dizi)

2012- Utanmaz (Dizi)

2011- Circling the Drain

2010- Hawthorne (Dizi)

2009- Kanıt Peşinde (Dizi)

2009- The Big Bang Theory ((Dizi

2008- The Cleaner (Dizi)

2008- Miss Guided (Dizi)

2007- Moonlight (Dizi)

2007- Monk (Dizi)

2007- Side Order of Life (Dizi)

2007- Code Blue

2007- Katilimi tanıyorum

2005- Without a Trace (Dizi)

2005- Büyük Kaçış (Dizi)

2005 - Grey's Anatomy (Dizi)

2004 - ER (Dizi)

2004 - Asylum

2003- Normal

2001- Çılgın konuklar

2001- Madison

2000- Early Edition (Dizi)

1999- The Straight Story

1993- Welcome to the Max