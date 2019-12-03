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  3. Trump'tan Macron'a sert NATO tepkisi: 'Çok aşağılayıcı'

Trump'tan Macron'a sert NATO tepkisi: 'Çok aşağılayıcı'

Trump'tan Macron'a sert NATO tepkisi: 'Çok aşağılayıcı'

ABD Başkanı Trump'tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine tepki geldi. Trump, "NATO'ya en çok Fransa'nın ihtiyacı var. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi öncesinde dünya gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözüne tepki gösteren Trump, şunları kaydetti:

"NATO'ya en çok Fransa'nın ihtiyacı var. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı."


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