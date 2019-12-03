Trump'tan Macron'a sert NATO tepkisi: 'Çok aşağılayıcı'

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi öncesinde dünya gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözüne tepki gösteren Trump, şunları kaydetti:

"NATO'ya en çok Fransa'nın ihtiyacı var. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı."