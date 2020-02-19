Trablus saldırısı sonrası flaş gelişme: Ateşkes görüşmeleri askıya alındı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na gün içinde birden fazla roketli saldırı düzenledi.

Libya Saglık Bakanlığı Sözcülüğü, gece saatlerinde Trablus Limanı saldırılarında 3 sivilin hayatını kaybettiğini 5 sivilin yaralandığını açıkladı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINDI

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nden de saldırı sonrası açıklama geldi.

Açıklamada, "Cenevre'deki askeri görüşmelerini uluslararası toplum ateşkes ihlallerine sert karşılık verene kadar askıya alıyoruz. Biz de bu ihlallere sert karşılık vereceğiz. Bombardıman altında barış olmaz." denildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, darbeci Hafter'in saldırılarını eleştirerek, saldırılar durmadan barışı konuşmanın bir anlamı olmadığını belirtmişti.