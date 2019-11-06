Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,764
  • 6,3849
  • 275.827
  • 100486
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Tayland'da isyancılar karakola saldırdı! Çok sayıda ölü var

Tayland'da isyancılar karakola saldırdı! Çok sayıda ölü var

Tayland'da isyancılar karakola saldırdı! Çok sayıda ölü var

Tayland'da, isyancı grupların bir karakola düzenlediği bombalı saldırıda 15 asker yaşamını yitirdi.

Tayland basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Yala eyaletinde isyancılar, bir köydeki askeri karakola bombalı saldırıda bulundu.

Olayın ardından basına konuşan Albay Pramote Prom-in, ilk belirlemelere göre, saldırıda 15 askerin hayatını kaybettiğini, 4 köy korucusunun ağır yaralandığını bildirdi.

İsyancıların saldırıdan sonra takibi zorlaştırmak için yollara tuzaklar da döşediğini belirten Albay Prom-in, "Bu, yakın zamanda yapılan en büyük saldırıydı." dedi.

Tayland'ın güneyindeki Müslüman eyaletlerden Yala, Patani ve Narathiwa'da 2004'ten bu yana isyancılarla ordu güçleri arasında yaşanan çatışmalarda, yaklaşık 7 bin kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)

Yeni oyuncağına servet harcadı
Ünlü çiftten sürpriz karar! Bugün boşanıyorlar
Onur Tuna'nın paylaşımı takipçilerini korkuttu!
Çağla Şıkel hastaneye kaldırıldı!
Tülin Şahin anne oldu!
<p>Ispanak zehirlenmeleri sonrası esnaf ve vatandaşın aklında soru işaretleri oluşmaya başladı. Kırm

Ispanak Zehirlenmesi Olayı Sonrası Pazara Çıktık #KırmızıMikrofon

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk yıldızlar

İşte devriyeden ilk kareler