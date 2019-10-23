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  3. Tarihe geçen zirveyi Rus basını böyle gördü

Tarihe geçen zirveyi Rus basını böyle gördü

Tarihe geçen zirveyi Rus basını böyle gördü

Rus medyası, Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye'nin kaderini belirleyen adımların atılmasını öne çıkardı.


Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine geniş yer veren Rus basını, iki ülkenin, Suriye'nin kaderini belirleyen adımlar attığını belirtti.

Rus basını, dün Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendirdi.

Rus haber ajansı RIA Novosti, "Putin ile Erdoğan, kader belirleyici açıklamalarda bulundu" başlığıyla verdiği haberde, iki ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Kommersant Gazetesi, görüşme esnasında imzalanan Mutabakat Muhtırasının önemine işaret ederek, "Anlaşma, Suriye'nin kaderini büyük ölçüde belirledi. Görüşme, Suriye'de yeni bir savaşı engelledi." diye yazdı.

Görüşmenin yaklaşık 6 saat sürdüğüne dikkati çeken Vedomosti gazetesi de Rusya ile Türkiye'nin Suriye'deki güvenli bölgenin sınırları konusunda anlaştığına işaret etti.

Rus haber ajansı TASS, görüşmeyi "Rusya ile Türkiye, Suriye'de ayrılıkçılığa karşı birlikte mücadele etme konusunda anlaştı" başlığıyla haberleştirdi.

Haberde, "Rusya ve Türkiye terörizme karşı birlikte mücadele edecek. İki ülke, Suriyeli sığınmacılarının, kendi ülkelerine güvenli ve gönüllü şekilde dönmeleri sürecine katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

AA

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