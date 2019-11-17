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Suudi Arabistan'a kar yağdı!

Suudi Arabistan'a kar yağdı!

Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki El Cevf bölgesi, yağan karla beyaza büründü.


Suudi Arabistan'ın El Cevf bölgesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı. Hava sıcaklığının eksi 3'e kadar düştüğü bölge beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji uzmanı Abdu Aziz Al Hasini, Suudi Arabistan'da farklı bölgelerde kar ve yağmurun devam edeceğini söyledi. El Cevf bölgesi yetkilileri ise, yağmur ve kar yağışı nedeniyle önlemler alınacağını açıkladı. Suudi Arabistan'da Kasım ayında bazı şehirlerde ise hava sıcaklığı 20 derece olarak kaydedildi.

İHA


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