Rusya'dan tehlikeli hamle: Kuzey Kore gemisine el koydu

Reuters'ın son dakika haberine göre Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kuzey Kore'ye ait bir gemiye el koydu. Gemide bulunan 21 mürettebatın da gözaltına aldığı açıklandı.

Rus yetkililer açıklamasında Kuzey Kore gemisinin Japon Denizi'ndeki Rus sınır koruma muhafızlarına ateş açtığını ve 3 askerinin yaralandığını ifade etti.

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