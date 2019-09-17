Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7251
  • 6,3205
  • 276.63
  • 101109
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya'dan tehlikeli hamle: Kuzey Kore gemisine el koydu

Rusya'dan tehlikeli hamle: Kuzey Kore gemisine el koydu

Rusya'dan tehlikeli hamle: Kuzey Kore gemisine el koydu

Reuters, Rusya'nın Kuzey Kore'ye ait bir gemiye el koyduğunu ve 21 mürettebatı gözaltına aldığını duyurdu.

Reuters'ın son dakika haberine göre Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kuzey Kore'ye ait bir gemiye el koydu. Gemide bulunan 21 mürettebatın da gözaltına aldığı açıklandı.

Rus yetkililer açıklamasında Kuzey Kore gemisinin Japon Denizi'ndeki Rus sınır koruma muhafızlarına ateş açtığını ve 3 askerinin yaralandığını ifade etti. 

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çiftten hayranlarını heyecanlandıran açıklama
Sen Anlat Karadeniz'den ayrılmıştı... Yeni adresi belli oldu
10 TL yüzünden valeyle kavga etti!
Miray ve Aras arasındaki gerçek şoke etti!
Eski halini unutun! İşte yeni dizisinden ilk kareler...
<p>Kırklareli Babaeski’de bulunan göletten tarlaların sulanması nedeniyle üç gün önce su çekilmeye b

Kuruyan Göletteki Balıklara ´Can Suyu´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Adana'da kan donduran olay! Üzerine döktüler...

Bankalardan peş peşe faiz indirimleri geliyor