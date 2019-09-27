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  3. Ruhani tüm dünyaya duyurmuştu! Trump'tan jet yanıt geldi

Ruhani tüm dünyaya duyurmuştu! Trump'tan jet yanıt geldi

Ruhani tüm dünyaya duyurmuştu! Trump'tan jet yanıt geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söylerken Trump, Ruhani'nin açıklamasına Twitter üzerinden jet bir yanıt vererek, "İran, onlarla görüşerek yaptırımları kaldırmamı istediler. Ben de dedim ki, 'Tabii ki hayır!" ifadelerini paylaştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’tan dönüşünün ardından resmi sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. ABD’nin İran yaptırımlarına değinen Ruhani, ABD’nin görüşmelere başlamak karşılığında tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini belirtti. Ruhani, “Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York’taydılar ve görüşmenin gerçekleştirilmesi ısrarında bulundular. ABD, yaptırımları kaldıracağını söyledi. Amerikalılar AB liderleri üzerinden müzakerelerin olması halinde tüm yaptırımların kaldırılacağı yönünde mesaj gönderdi” ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN JET YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, Ruhani'nin açıklamasına Twitter üzerinden jet bir yanıt vererek, "İran, onlarla görüşerek yaptırımları kaldırmamı istediler. Ben de dedim ki, 'Tabii ki hayır!"

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