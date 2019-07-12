Son dakika haberi: Pentagon'dan S-400 açıklaması! F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi

Pentagon'dan Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasının ardından ilk açıklama geldi. Konu hakkında ön değerlendirme yapan ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper "Türkiye'ye S-400 teslimatının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi" dedi.

Esper, daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefon görüşmesi yapacağını ve bunun ardından daha ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu.

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