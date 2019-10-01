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Netflix'ten Türkiye haritası skandalı!

Netflix'ten Türkiye haritası skandalı!

Netflix’in Suriye’deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde, duvara asılı bir bölünmüş Türkiye haritası, büyük tepki çekti.

Platformun, bu ay başında yayınlamaya başladığı, Mısırlı bir Yahudi olan ve Orta Doğu'daki istihbarat savaşlarının bel kemiği isimlerinden biri olan Eli Kohen'in hikayesinin anlatıldığı The SPY adlı mini dizinin 4.bölümünün bir sahnesinde yer alan 'bölünmüş Türkiye haritası' sosyal medyada tepki çekti.

Başrolünde komedi filmleriyle tanınan Sacha Baron Cohen'in oynadığı The Spy dizisi, Eli Cohen'in masabaşı bir işte çalışırken Mossad'ın en önemli ajanlarından birine dönüşmesi sürecini ve yaptığı istihbarat çalışmalarını anlatıyor.

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