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Malezya'da büyük felaket: 11 bin kişi yerinden oldu

Malezya'da büyük felaket: 11 bin kişi yerinden oldu

Malezya'nın kuzeyindeki Terengganu ve Kelantan eyaletlerinde, aşırı yağışların yol açtığı sel baskınları nedeniyle 11 bin 443 kişi evlerinden tahliye edildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Terengganu'da hafta sonundan bu yana meydana gelen sellerin ardından korunaklı bölgelere tahliye olan kişi sayısı 5 bin 807'ye yükseldi.

Kelantan'da ise şimdiye kadar 5 bin 636 kişinin selden etkilenerek eyalet yönetimine bağlı korunma merkezlerine yerleştiği bildirildi.

Diğer yandan Kelantan Sulama ve Drenaj Birimi, yağmurların ardından eyalet genelinde su seviyesinin tehlike arz edecek şekilde yükseldiğini açıkladı.

Eyaletteki en büyük nehirlerden Golok'ta su seviyesinin, tehlike sınırı olan 9 metreyi aşarak 10,47 metreye çıktığı belirtildi. Golok'un yanı sıra Kelantan genelindeki 5 nehirde, su seviyesinin tehlike sınırını aştığı kaydedildi.

(AA)


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