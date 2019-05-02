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  3. Maduro'dan son dakika açıklaması: Darbe girişimini ABD'den o yönetti!

Maduro'dan son dakika açıklaması: Darbe girişimini ABD'den o yönetti!

Maduro'dan son dakika açıklaması: Darbe girişimini ABD'den o yönetti!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde düzenlenen etkinlikte konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bir Avrupa gazetesi dün Donald Trump ve John Bolton'ın gün doğmadan önce askeri darbenin bütün operasyonlarını koordine ettiğini yazdı. Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan, John Bolton tarafından yönetildi." dedi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkent Caracas kent merkezi Devlet Başkanlığı Sarayı  Miraflores'in karşısındaki Sucre Bulvarında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü  kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününe bu yıl oldukça yüksek katılım  olduğunu dile getiren Maduro, "İşçi kardeşlerim, 1 Mayıs kahraman işçi sınıfı  gününde yeni bir darbe teşebbüsü daha bozguna uğratılmıştır. Bu 1 Mayıs'ta  düzenlenen gösteri, ne pahasına olursa olsunVenezuela halkının vatanını ve  devrimini koruyacağını ifade ediyor. Komutan Chavez'i devirememişlerdi ve bizi de  deviremediler ve deviremeyecekler." diye konuştu.



Devlet Başkanı Maduro, Venezuela halkının vatanı için canını feda  edebileceğini belirterek, "Sağın komplolarından birini bozguna uğrattık. Bir  elçilikten diğerine kaçıyorlar. Adalet onları arıyor, er ya da geç,  hainliklerinin ve işledikleri suçların bedelini ödemek için hapse girecekler."  ifadelerini kullandı.
 
Halkın ve Venezuela silahlı kuvvetlerinin askeri darbeye izin  vermeyeceğini vurgulayan Maduro, "Kim Miraflores'e gelmek istiyorsa, tek bir şey  yapması gerekir; halkın oyuyla seçimi kazanmak. Venezuela'da devlet başkanı  olmanın tek yolu budur. Burada silahlar ve tüfekler değil; yalnızca halk başa  getirebilir ve yalnızca halk indirebilir. Miraflores Sarayına asla kukla bir  başkan getiremeyecekler" şeklinde konuştu.


 
"Darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan yönetildi"
 
Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki darbe teşebbüsünde ABD'nin parmağı  olduğunu ifade ederek, "Bir Avrupa gazetesi dün Donald Trump ve John Bolton'ın  gün doğmadan önce askeri darbenin bütün operasyonlarını koordine ettiğini yazdı.  Şili, Brezilya,Arjantin ve Kolombiya hükümetlerini arayıp desteklemelerini  istemişler. Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan, John Bolton  tarafından yönetildi." dedi.
 
Maduro, "ülkeyi terk etmeye hazır olduğunu ancak Rusların kendisini  son anda ikna ettiğine" dair ABD tarafından yapılan açıklamaların gerçeği  yansıtmadığını da bildirdi.Anayasaya ve yasalara saygı gösterilmesinin önemine dikkati çeken  Maduro, "Halkımızın bilgilenmesi için önümüzdeki günlerde, darbe girişimi nasıl  hazırlandı, kim nasıl komplo kurdu, nasıl ihanet etti bütün kanıtları  göstereceğim. Umarım adalet üzerine düşen görevi yerine getirir. Adalet bu kanlı  darbe girişiminin faillerinin yakalanmasını ve hapse atılmasını emrettiğinde bunu  yapmak için elim titremeyecek." diye konuştu.
 
Maduro'dan Ulusal Değişim Planı
 
Devlet Başkanı Maduro, halkın şikayet ve önerilerini dinlemek için  Ulusal Değişim Planı uygulanacağını ve halkın görüşüne başvurulacağını belirterek  şunları kaydetti:"Ülkeyi daha ileriye götürebilmek, neler yapmamız gerektiğine dair  halkın görüşünü ve tekliflerini almak için 4-5 mayısta halkımızı diyalog ve  aksiyon planı olan Ulusal Değişim Planına katılmaya davet ediyorum. 80'den fazla  sosyal kuruluşu bir araya getiren Bolivarcı Halk Kongresini (CPB) özel bir  oturuma çağırıyorum. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisini de 4-5 Mayıs'ta parti  kongresine davet ediyorum. Son olarak, ülkedeki bütün valileri ve belediye  başkanlarını da ulusal değişim planı çerçevesinde kendi önceliklerini sunmaları  için davet ediyorum."
 

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