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  3. Kremlin'den kafa karıştıran Barış Pınarı açıklaması

Kremlin'den kafa karıştıran Barış Pınarı açıklaması

Kremlin'den kafa karıştıran Barış Pınarı açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama hakkına saygı duyduklarını, ancak söz konusu operasyonun orantılı olması gerektiğine, yani amacını aşmaması gerektiğine inandıklarını belirtti. Peskov'un sadece bir kaç gün önce yaptığı açıklamada ise 'Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyor ve bunları kabul ediyoruz' sözlerini etmesi Rusya'nın da Barış Pınarı harekatıyla ilgili kafaların karışık olduğu anlaşıldı

Dünyanın çeşitli devletlerinden gelen 'anlaşılamayan' tepkilere rağmen, Türkiye'nin güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı 8. gününe girdi. Harekatından başından beri Türkiye'nin yapmış olduğu harekatı destekleyen açıklamalarda bulunan Rusya'dan ise bir garip açıklama geldi. 

Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, harekatın başlamasıyla beraber Türkiye ile anlaşmaları olduğunu belirtip, Türkiye'nin sınır güvenliğini konusunda destek mesajları vermişti. Peskov, 'Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyor ve bunları kabul ediyoruz. Yani Suriye topraklarında saklanıyor olabilecek terörist unsurlarla mücadeleden söz ediyorum' demişti. 

PESKOV'DAN 'ORANTILI' BARIŞ PINARI AÇIKLAMASI

Peskov, bir basın mensubunun 'Barış Pınarı' operasyonu ile ilgili soruya, 'Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak adına birtakım adımlar atma hakkına saygıyla yaklaşıyoruz. Ancak amaç güvenliği sağlamaksa, söz konusu operasyonun kendi amacıyla orantılı olması gerektiğine inanıyoruz' dedi.

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