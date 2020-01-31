Son dakika haberi: Koronavirüs (coronavirüs) aşısı için tarih verildi!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 213 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs (coronavirüs) aşısı için tarih verildi. Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları koronavirüs aşısının 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanabileceğini duyurdu.
Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip coronavirüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, coronavirüsü tedavisinde kullanılması adına bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı.
Enstitü yetkilisi Christophe D’Enfert gazetecilere yaptığı açıklamada aşının 20 ay içerisinde kullanılabileceğini ifade etti.
Çin sağlık yetkilileri bugün coronavirüsünde son durumu dünyaya duyurdu. Yapılan son açıklamada virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 213'e yükseldiği, enfekte olan insan sayısının da 9 bin 809 olduğu belirtildi.