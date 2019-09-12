KKTC'deki patlamanın nedeni ne? İşte ilk iddia

KKTC'de askeri bölge içindeki cephanelikte çıkan yangınla ilgili Kanal T Haber Müdürü Mahmut Doğan 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

Patlamanın gece saat 01.30'da meydana geldiğini belirten Doğan, "Patlama Lefkoşa'dan da duyuldu. Bu patlamanın içeriğiyle ilgili belirsizlikler vardı. Girne-Esentepe kavşağındanki Arap Köyü bölgesinde bulunan askeri birlikteki mühimmat deposunun patlaması etrafta büyük korkuya sebep oldu. Devletin zirvesi hemen oraya gitti. Gelen ilk bilgiler cephanelik etrafında çıkan bir yangının cephaneliği sarması sonucunda mühimmat deposunun infilak ettiği yönündeydi. Görüntülerde de belli oluyor, patlama gökyüzünü aydınlattı. Bölgede yaşayan vatandaşlar patladan olumsuz etkilendi" dedi.

Öncelikle oradaki askeri birliklerin tahliye edildiğini bildiren Doğan, "Otellerde yaşayan turistler, tatilciler otellerin plak kısmına alınarak can güvenlikleri garanti altına alındı. İtfaiye ekipleri, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve askeri birlikler yangına ve patlamalara sabaha kadar müdahale edemediler. Sabaha karşı patlamaların durmasıyla birlikte yangın ancak kontrol altına alınabildi" dedi.

Bölge insanında korku ve olumsuz etki bıraktığını aktaran Doğan, "Vatandaşlar patlamayla birlikte gece 01.30'da evlerini terk ettiklerini belirttiler. Polislerin de anonsları bu yöndeydi. Bölgeyi incelediğimizde otellerin tamamiyle boşalmaya yakın olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bir otelde ciddi bir maddi hasar var. Otel savaştan çıkmış gibi bir görüntüyü andırıyor. Patlamanın olumsuz etkileri günler içinde ortaya çıkacak. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı ve yaralıların olay yerinde tedavi edildiği bildirildi." dedi.

PATLAMANIN NEDENİ NE?

Patlamanın nedeniyle ilk bilgi Doğan, "Bize ilk gelen bilgi cephaneliğin etrafında ağaçlık alanda çıkan yangının, cephaneliği sarması sonucu içerideki mühimmatın infilak ettiği yönünde. Bunu doğrular nitelikte emareler de var. Ama bunu askeri heyetlerin, uzmanların incelemesi sonucunda çıkacak bir bilgi. İşin tek güzel tarafı ise can kaybının olması. Malum çok yakınında bir turizm işletmesi var. Diğer tarafında ise bir yerleşim yeri var" dedi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Türkiye'den gelecek bir heyetin beklendiğini bildiren Doğan, "Patlamanın nedeniyle ilgili bir araştırma yapılacak. Sonuçlar daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Devletin zirveside bu konuyla ilgili üst düzey alakalılar. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bu konuda biraz daha dengeleri tutabilen konumda. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın yaptığı açıklama, bu konuda soğukkanlı olunması yönünde. Bu olayın bir daha yaşanmaması için sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılarak bir şekilde olabilecek gelecekteki tehlikelere karşı da önlemlerin alınabilmesi noktasında sürekli bir çalışma olacaktır" dedi.