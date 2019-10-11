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İran tankerine Suudi Arabistan açıklarında roket saldırısı

İran tankerine Suudi Arabistan açıklarında roket saldırısı

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tankerde yangın çıktığı belirtiliyor. Tankerin iki roketle vurulduğu bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında bir petrol tankerinde patlama geldi. İran medyası patlamanın yaşandığı tankerin İran'a ait olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında patlama meydana gelen tankerin iki roket tarafından vurulduğu bildirildi.

İran medyasına yansıyan bilgilere göre patlamanın ardından petrol tankerinde yangın çıktı. Yine patlamadan kaynaklı olarak tankerde bulunan petrol Cidde açıklarında denize sızmaya başladı. 

Olayın bir terör saldırısı olduğu iddia edildi. Gemideki mürettebatın durumunun iyi olduğu ifade edildi. 

AA

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