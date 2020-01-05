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  3. Kenya'da ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı!

Kenya'da ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı!

Kenya'da ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı!

El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütü, Kenya’da ABD ve Kenya askerlerinin kullandığı üsse saldırı gerçekleştirildiğini ve savaş uçakları da dahil olmak üzere ABD askeri teçhizatının yok edildiğini iddia etti.

Kenya ordusundan yapılan açıklamada ise, sabaha karşı düzenlenen operasyonla saldırıya karşılık verildiği ve 4 saldırganın öldürüldüğü duyuruldu. Kenya ordusu, üssün güvende olduğunu belirterek, saldırı sırasında yakıt tanklarında yangın çıktığını bildirdi. Bir görgü tanığı, üssün üzerinden dumanlar yükseldiğini ifade etti.

ABD Afrika Komutanlığı (Africom), Kenya’daki Manda Körfezi’nde yer alan hava üssüne saldırı gerçekleştirildiğini doğrulayarak, durumun izlendiğini belirtti.

Açıklamada, Eş-Şebab’ın saldırıyı üstlendiği ve gelişmelerle ilgili daha sonra açıklama yapılacağı bildirildi.

İHA


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