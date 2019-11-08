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  3. İsrail'den rezil itiraf! 'PKKYPG'ye yardım ediyoruz'

İsrail'den rezil itiraf! 'PKKYPG'ye yardım ediyoruz'

İsrail'den rezil itiraf! 'PKKYPG'ye yardım ediyoruz'

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Hotovely, Suriye’de PKK/YPG’li teröristlere yardım ettiklerini itiraf etti. Bölücü terör örgütünün bölgeden temizlenmesinin kendileri için tehlike olacağını söyledi

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekmesine karşı olduklarını söyledi. İsrail Meclisi'nde düzenlenen Suriye özel oturumda konuşan Hotovely, "ABD'nin askerlerini çekmesine karşı olduğumuzu Washington yönetimine ilettik" dedi.

"Kürtlerin Suriye'nin kuzeyindeki egemenliğinin sona erme ihtimali İsrail için tehlikeli bir netice doğurur" diyen Hotovely, bunun başta İran olmak üzere bölgedeki 'olumsuz' güçleri kuvvetlendireceğini savundu. Hotovely, "Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlediği alanlarda bulunan Kürtlere farklı şekillerde yardım ediyoruz" ifadelerini de kullandı. "İsrail, Kürtlere yardım etmeye muktedirdir ve bunun meyvesini ileride alacağımızdan eminim" diye konuşan Hotovely, ülkesinin ne tür insani yardımda bulunduğuna ilişkin detayları ise paylaşamayacağını belirtti.

SABAH


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