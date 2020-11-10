10 Kasım 2020 Salı 11:43 | Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi... İşgalci Ermenistan duyurdu: Askeri eylemler tamamen durduruldu
Azerbaycan ordusu karşısında yenilgiyi kabul ederek çekilme kararın alan Ermenistan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerin tamamen durdurulduğunu açıkladı.
Azerbaycan ordusu karşısında yenilgiyi kabul ederek çekilme kararın alan Ermenistan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerin tamamen durduğunu açıkladı.
TRT Haber'in Reuters'a dayandırdığı haberinde Stepanyan, çatışma bölgesindeki durumun sabahın erken saatlerinden beri sakin olduğunu açıkladı.
Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da Rusya'nın arabuluculuğunda çatışmaları sona erdirmek için anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.
Dağlık Karabağ’da Moskova saatiyle 00.00'dan itibaren ateşkes ve çatışmaların durdurulması ilan edilişti. 9 maddeden oluşan anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan'ın kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacakları açıklanmıştı.