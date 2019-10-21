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İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.

 İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.28'de kaydedildi.

Açıklamada, yerin 10 kilometre derinliğinde oluşan depremin çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberinde, şu ana kadar can kaybı ya da hasar tespit edilmediği aktarıldı. 

AA

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