Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin istifası kabul edildi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin istifası kabul edildi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin istifası kabul edildi

Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamada, oturumda hazır bulunan milletvekillerinin katıldığı oylamada Başbakan'ın istifa kararı kabul edildi.

329 sandalyeli mecliste 241 milletvekili hazır bulunarak oylamaya katıldı.

Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e anayasanın 75’inci maddesine göre yeni başbakanı tayin etmesi için yazı göndereceklerini söyledi.

Anayasanın 76. maddesine göre cumhurbaşkanı yeni bir başbakanın seçilmesi için meclise 15 gün süre verir. Başbakanın seçilmesi ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde kendisine yeni hükümetin kurulması görevi verir. Daha sonra yeni kabine meclisin oylamasına sunulur.

ABD'nin Irak işgalinin ardından ülkenin 5'inci başbakanı olarak Ekim 2018'de göreve başlayan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım'da ülkenin farklı bölgelerinde 2 aydır devam eden gösteriler nedeniyle istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

AA


Balkanların Lady Gaga'sı İstanbul'a yerleşiyor
Mehmet Ali Erbil'in kızından olay poz! İlk yorum annesinden
David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Git gide eriyor
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
BBC dizisinden ilk kare
<p>Kenan İmirzalıoğlu‘nun sunduğu ´Kim Milyoner Olmak İster?´ yarışmasına bir avukat yarışmacı olara

Kim Milyoner Olmak İster´de Ailesini Dava Eden Yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlun´dan Olay Yanıt!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tam 82 yıl sonra: Remziye Tatlı, ölümsüz karenin hikayesini anlattı

Biriktirdiği eşyalarla köyde 'Nostalji Evi' kurdu