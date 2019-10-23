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  3. Son dakika haberi... İngiltere'de şoke eden olay! Bir kamyonda 39 ceset bulundu

Son dakika haberi... İngiltere'de şoke eden olay! Bir kamyonda 39 ceset bulundu

Son dakika haberi... İngiltere'de şoke eden olay! Bir kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere'nin Essex bölgesinde Bulgaristan'dan gelen bir kamyonda 39 ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kamyonun Bulgaristan'dan İngiltere'ye ulaştığı tespit edildi. Kamyon, İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Grays kasabasında bulundu. Cesetlerden birinin bir çocuğa ait olduğu, gözaltına alınan kamyon sürücüsünün 25 yaşındaki bir Kuzey İrlandalı olduğu bildiriliyor. Kamyonun bulunduğu Waterglade Sanayi Bölgesi, polis tarafından güvenlik kordonuna alındı.

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