İçinde 100 kişi bulunuyordu... Kazakistan'da yolcu uçağı düştü

Kazakistan'da içinde 100 kişinin bulunduğu bir uçağın, Almata havalimanından kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü bildiriliyor.

Evlerin bulunduğu bir bölgeye düşen uçak enkazından şu ana kadar 9 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Kurtulan olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir bilgi yok.

İKİ KATLI BİR EVİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Kazakistan Sivil Havacılık Kurumu kaza ile ilgili ilk bilgileri paylaştı. Uçağın başkent Nursultan'a gitmek için havalandıktan hemen sonra saat 07:22'de irtifa kaybettiği ve bir beton duvara çaptığı ardından da iki katlı bir evin üzerine düştüğü açıklandı.

Bek Air havayollarına ait uçakta 95 yolcu ile 5 mürettebat bulunuyordu.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, kaza ile ilgili Twitter hesabında üzüntüsünü paylaştı ve "Sorumlular hukuk kuralları çerçevesinde sert şekilde cezalandırılacak" dedi.