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  3. Son dakika haberi... 'Hamas ve İsrail ateşkes ilan etti'
31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... 'Hamas ve İsrail ateşkes ilan etti'

Son dakika haberi... 'Hamas ve İsrail ateşkes ilan etti'

Son Dakika Haberleri.. Son dakika haberine göre, Hamas ve İsrail ateşkes ilan etti.

AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre, Hamas ve İsrail ateşkes ilan etti.

Hamas yaptığı açıklamada, Katar arabuluculuğuyla, birkaç haftadır süren yüksek gerilimin ardından İsrail ile sınır hattındaki tırmanan gerilimi önlemek ve sükuneti yeniden sağlamak amacıyla bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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