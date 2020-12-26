Son dakika haberi... Hafter'den Türkiye'ye haddini aşan çağrı: "Savaşa hazır olun"

Libya'nın 69’uncu bağımsızlık günü töreninde açıklama yapan Hafter, Türkiye'ye yönelik haddini aşan ifadeler kullandı. Hafter, Türk askeri ülkede var oldukça barış olmayacağını ifade ederek, "Savaşa hazır olun.'" çağrısı yaptı.

TBMM, Libya’da meşru Trablus hükümetine destek vermek için bu ülkede bulundurulan Türk askerlerinin görev süresini 18 ay daha uzattı. Söz konusu kararın ardından ise Bingazi merkezli gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Türkiye’ye yönelik sınırı aşan açıklamalarda bulundu.

Hafter Libya’nın 69’uncu bağımsızlık günü törenlerinde yaptığı konuşmada, Türk askeri ülkede var oldukça barış olmayacağını iddia ederek, "Tüm kuvvetlerimizi Libya’daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

ÜLKEYİ ŞİDDET SARMALINA SÜRÜKLEDİ

Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Savunma Bakanı Salah en-Nemruş ise 4 Nisan 2019’un bir daha yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Hafter, Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan 2019’da saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.