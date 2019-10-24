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Fransız dergisinden skandal kapak

Fransız dergisinden skandal kapak

Fransız dergisi Le Point skandallarına bir yenisini daha ekledi. Kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına yer veren dergi "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin verelim mi" ifadeleri kullanıldı. Erdoğan hakkında daha önce de küstah ifadeler kullanan dergi İslamofobik yayın çizgizi ile tanınıyor.

Fransız Le Point dergisi bir skandala imza attı.Dergi kapağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyarak küstah ifadelere yer verdi. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki tutumunu çarpıtarak veren derginin kapağında "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vereli mi" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'da İslamofobik ve göçmen karşıtı aşırı sağ çizgisiyle tanınan dergi daha önce de Erdoğan hakkında skandal sözlere yer vermişti. Dergi 24 Haziran seçimleri öncesinde kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyarak diktatör ifadelerini kullanmıştı.

Derginin kurucusu olan ve 2016 yılında vefat eden Claude Imbert Müslüman ve göçmen karşıtı yazıları ve görüşleri ile dikkat çeken bir isimdi. İslam dinine ve göçmenlere yönelik yaklaşımlarının yanı sıra ırkçılık sınırındaki yorumları ile bilinen Claude Imbert'in , Le Point’ın yayın politikasında etkisi büyük.

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