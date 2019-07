Eski başbakanın oğlu Çipras'ın yerine geliyor

Normal tarihinden yaklaşık 4 ay önce gerçekleşecek seçime, 20 siyasi parti katılacak. Yüzde 3 seçim barajının uygulandığı seçimde, partiler meclisteki 300 sandalye için yarışacak. Seçim sistemine göre, hükümet kurmayı kolaylaştırmak amacıyla seçimde birinci çıkan parti, fazladan 50 milletvekili hakkı kazanacak.



İLK KEZ YAZIN SEÇİM YAPILIYOR



Ülkede 1928'den bu yana ilk kez yaz aylarında yapılacak seçimde, pazar günü sıcaklık tahmininin 35 derecenin üzerinde olması, katılım oranının düşük kalmasına ilişkin endişeleri artırıyor. Son anketlere göre seçim yarışı, Başbakan Aleksis Çipras'ın liderliğini yürüttüğü sol SYRIZA ve ana muhalefette bulunan merkez sağ rakibi Yeni Demokrasi (ND) arasında geçecek.



YDP, İKTİDARDAN EMİN



Anketler 2015'te iktidara gelen Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) bu kez seçimi kaybedeceğini gösteriyor. Ana muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) lideri Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın yeni başbakanı olacağından emin.



ANKETLERE GÖRE ÇİPRAS 8-11 PUAN GERİDE



Kamuoyu yoklamaları, Çipras'ın erken seçim kararı almasına sebep olan 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, aradaki farkı kapatamadığını ve rakibini 8-11 puan geriden takip ettiğini gösteriyor. Seçimlerin bu şekilde sonuçlanması halinde ise krizin zirve yaptığı 2013'te Antonis Samaras'ın başbakanlığındaki kabinede, İdari Reform Bakanlığı görevinde bulunan 51 yaşındaki Kiriakos Miçotakis'in hükümeti kurma görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.



MİÇOTAKİS ESKİ BAŞBAKAN’IN OĞLU



Eski başbakan ve Yunan siyasetine özellikle 90'larda damgasını vurmuş isimlerden Miçotakis'in oğlu ve eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis'in kardeşi olan Kiriakos Miçotakis'in, partisi ND ile tek başına iktidara gelme ihtimali bulunuyor.

Bu durumda, "ülkenin en genç başbakanı" olarak son 4 yıldır görevini sürdüren ve ekonomi politikalarının yanı sıra Kuzey Makedonya ile yapılan isim anlaşması nedeniyle popülaritesini yitiren Çipras'ın, siyasi hayatına ana muhalefet lideri olarak devam etmesi bekleniyor.



Ekonomi ve Kuzey Makedonya



Çipras, seçim öncesi son konuşmasını başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda gerçekleştirirken, Miçotakis ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'te halka seslendi. Halkı oy kullanmaya davet eden iki liderin de gündeminde ekonomi politikaları ve Kuzey Makedonya ile gerçekleştirilen isim anlaşması vardı. Özellikle muhafazakar kesimler tarafından eleştirilen Kuzey Makedonya ile isim anlaşmasını savunan Çipras, "Kimsenin cesaret edemediği yolları cesaret ve vatanseverlikle açtık. Prespa Anlaşmasıyla, Antik Yunan Makedonya'nın tarihi geri alınarak milliyetçi ve irrasyonel iddialara son verildi." diye konuştu.



YİNE TÜRKİYE’YE LAF ATTI



Artık kuzey sınırlarında dost bir ülke bulunduğunu ifade eden Çipras, "O ülkenin (Kuzey Makedonya) hava sahasını Yunan savaş uçakları koruyor, Türklerinki değil. O ülke artık, Yunan mirasının sembol ve figürleri üzerinde hak iddia etmiyor." dedi.



MİÇOTAKİS: HEDEF TEK BAŞINA İKTİDAR



ND partisi Başkanı Miçotakis ise halkı sandığa gitmeye çağırarak, "Sandıkları milyonlarca oyla doldurmalıyız. Kayıp yok, bahane yok, plaja gitmek yok." açıklamasında bulundu. Seçimden büyük zaferle, tek başına iktidar olarak çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Miçotakis, "Bizi bekleyen çok iş var. Eğer her şeyi değiştirmek istiyorsak sizden güçlü bir yetkiye ihtiyacım var." değerlendirmesinde bulundu. Miçotakis, isim anlaşması konusunda hükümeti eleştirerek, "Gerçek, hakiki Makedonya için güçlü bir mücadele vereceğiz ve bazılarının Yunan halkının desteğini almadan imzaladığı bu kötü anlaşmanın olumsuz sonuçlarını ortadan kaldıracağız." diye konuştu.



Hükümet senaryoları



Öte yandan, PASOK'un omurgasını oluşturduğu ittifak partisi Değişim Hareketi (KINAL), Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve AP seçimlerinde kan kaybına uğrayan aşırı sağ Altın Şafak partilerinin de yeni dönemde Mecliste yer alacağı tahmin ediliyor. Anketlerde, Kiriakos Velopoulos'un liderliğini yürüttüğü bir diğer aşırı sağ Yunan Çözümü (Ellinki Lisi) ve SYRIZA'nın ilk döneminde Maliye Bakanlığı görevini yürütürken ismini duyuran ancak daha sonra anlaşmazlık yaşayarak ayrılan Yannis Varoufakis'in kurduğu MERA 25 de barajı geçme ihtimali bulunan partiler arasında gösteriliyor. Yeni dönemde ülkenin tek başına iktidarla mı yoksa koalisyon hükümetiyle mi yönetileceği sorusunun cevabını ise meclise girmeyi başaracak parti sayısı verecek. Seçime, Batı Trakya Türk Azınlığından çeşitli partilerin listelerinde bulunan 17 aday da katılıyor.