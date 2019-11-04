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  3. Esed rejimi sivilleri hedef aldı! 2'si çocuk 3 kişi öldü

Esed rejimi sivilleri hedef aldı! 2'si çocuk 3 kişi öldü

Esed rejimi sivilleri hedef aldı! 2'si çocuk 3 kişi öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında ikisi çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Cisir eş Şuğur ilçesi, Beşiriyye, Zeyzun, Canudiyye, Ayn Barde ve Şeyh Sindiyan köylerine hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda ikisi çocuk 3 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.

Öte yandan rejim, İdlib'in Keferruma beldesini ile Kefer Secne ve Has köyüne top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırdı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

(AA)

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