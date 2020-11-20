Ermenistan Savunma Bakanı Tonoyan'ın istifa ettiği iddia edildi

Rus medyası tarafından Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan'ın istifa ettiği iddia edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Azerbaycan'ın hem masada hem de sahada kazanmasının ardından Ermenistan'da istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Rus medyası, Savunma Bakanı David Tonoyan'ın da görevinden istifa ettiğini ileri sürdü.

Özellikle Azerbaycan yenilgisi sonrası ciddi eleştirilen alan Tonoyan görevini bıraktığı ileri sürülen haberde; Tonoyan'ın yerine, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın askeri danışmanı olan Vagarşak Harutyunyan'ın getirilmesinin planlandığı kaydedildi.